Один человек погиб, два тяжело ранены при крушении вертолёта в Теннесси США

Ранее в провинции Лампанг на севере Таиланда произошло ДТП с туристическим автобусом. Машина перевернулась на спуске с перевала Кхун Тан. По предварительным данным, пострадали 38 человек, возможно, среди них есть граждане России. Водитель автобуса потерял управление на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство на скорости опрокинулось на бок и перекрыло проезд. Большинство пассажиров получили лёгкие ушибы, однако несколько человек оказались заблокированы внутри автобуса и получили серьёзные травмы.