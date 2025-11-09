Ричмонд
Один человек погиб, два тяжело ранены при крушении вертолёта в Теннесси США

При крушении вертолёта в Теннесси погиб один человек, двое тяжело ранены. Информация подтверждена офисом шерифа, сообщает телеканал WTVF.

Источник: Life.ru

«На борту было три члена экипажа: пилот, медсестра и EMT (специалист по экстренному медицинскому обслуживанию в США. — Прим. Life.ru)», — говорится в материале.

На месте происшествия — в районе Каир Бенд Роуд — работают правоохранительные и аварийные службы. Автомобилистов просят объезжать этот район, чтобы не мешать работе расчётов аварийных бригад.

Ранее в провинции Лампанг на севере Таиланда произошло ДТП с туристическим автобусом. Машина перевернулась на спуске с перевала Кхун Тан. По предварительным данным, пострадали 38 человек, возможно, среди них есть граждане России. Водитель автобуса потерял управление на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство на скорости опрокинулось на бок и перекрыло проезд. Большинство пассажиров получили лёгкие ушибы, однако несколько человек оказались заблокированы внутри автобуса и получили серьёзные травмы.

