Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге две машины заблокировали трамвайные пути

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые заблокировали трамвайные пути. Об этом сообщает канал «Злой Екатеринбург».

ДТП произошло на пересечении улиц Калинина — Бакинских комиссаров (архивное фото).

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые заблокировали трамвайные пути. Об этом сообщает канал «Злой Екатеринбург».

«На Калинина — Бакинских комиссаров ДТП. Две машины на трамвайных путях», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

По предварительным данным, причиной аварии стало резкое похолодание. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено.