В Екатеринбурге две машины заблокировали трамвайные пути

ДТП произошло на пересечении улиц Калинина — Бакинских комиссаров (архивное фото).
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые заблокировали трамвайные пути. Об этом сообщает канал «Злой Екатеринбург».
«На Калинина — Бакинских комиссаров ДТП. Две машины на трамвайных путях», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
По предварительным данным, причиной аварии стало резкое похолодание. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено.