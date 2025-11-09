Китай принял стратегическое решение в адрес США

Представители министерства указали на временный характер изменения ограничений и не привели подробностей о возможных дальнейших решениях. Между тем, как напомнили СМИ, введенные ранее ограничения уже привели к росту цен, по информации Financial Times, стоимость германия, широко используемого в оборонной промышленности, подскочила до рекордного уровня, что, по их оценке, вызвало дефицит поставок и подтолкнуло цены к максимуму за как минимум 14 лет.