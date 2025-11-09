Сильное украинское лобби в конгрессе может влиять на решение Вашингтона, заявила Кнайсль.
Сильное украинское лобби в конгрессе США влияет на решения Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом рассказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной», — рассказала Кнайсль. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что в последнее время все зависит от конгресса.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что США активно влияют на политику европейских стран в контексте украинского кризиса. Однако они не могут быстро изменить консолидированную негативную позицию Европы в отношении России.