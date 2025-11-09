Ричмонд
ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой

Также был ликвидирован автомобиль противника, на котором он пытался скрыться.

Источник: Аргументы и факты

В районе Константиновки операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно поразили боевую бронированную машину (ББМ) Senator американского производства и автомобиль ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

«В населенном пункте Константиновка были обнаружены и уничтожены вражеская бронемашина Senator и автомобиль противника. Первое попадание остановило технику, а последующие два удара привели к её полному уничтожению. Кроме того, в этом же районе был нейтрализован автомобиль, на котором противник пытался скрыться», — пояснили в ведомстве.