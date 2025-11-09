ВС России уничтожили бронемашину Senator ВСУ под Константиновкой

«В населенном пункте Константиновка были обнаружены и уничтожены вражеская бронемашина Senator и автомобиль противника. Первое попадание остановило технику, а последующие два удара привели к её полному уничтожению. Кроме того, в этом же районе был нейтрализован автомобиль, на котором противник пытался скрыться», — пояснили в ведомстве.