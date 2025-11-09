Ричмонд
Парому с россиянами не разрешили высадить людей в Сочи: их везут в чужую страну

Паром Seabridge отправился в Трабзон, не получив разрешения на заход в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий паром Seabridge, на борту которого находятся российские туристы, так и не получил разрешение на заход в порт Сочи. Теперь судно вернется в Трабзон. Об этом заявил гендиректор ООО «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Его слова передает РИА Новости.

Как известно, путешествие парома Seabridge должно было стать историческим. Поскольку оказался первым подобным рейсом за 14 лет. Однако судно практически сразу столкнулось с проблемами. Людей попросту не разрешили высадить на берег в Сочи, из-за чего те были вынуждены ждать почти двое суток.

Со временем ситуация усугубилась. Появились сообщения, что на пароме стала заканчиваться еда. При этом организовать гуманитарную помощь было невозможно. В первую очередь потому, что судно принадлежит иностранной компании. В итоге, люди были вынуждены ждать дальше. Как отмечал Туркменян, не хватало буквально одного разрешения от конкретного ведомства. Какого именно — не уточнялось.

Теперь же история с паромом все-таки разрешилась. Правда, не в лучшую сторону. Выяснилось, что на родную землю российских туристов все-таки не высадят. Теперь всех вернут обратно в турецкий Трабзон.

«Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», — сказал Сергей Туркеменян в беседе с РИА Новости.

Тем временем уже начали говорить о возмещении ущерба для пассажиров Seabridge. Так, в качестве компенсации людям собираются выдать бесплатные обратные билеты.

В свою очередь, ситуацию с паромом уже прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что швартовку судна в Сочи блокируют не просто так. Запуск подобного рейса попросту оказался преждевременным шагом. Поскольку сейчас в Сочи нет инфраструктуры для проверки подобных судов. Более того, данный факт неоднократно озвучивался. Тем не менее, ситуацию пытаются разрешить различными способами.

