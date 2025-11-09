Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе найдена «дроновая сверхдержава»

Латвия — дроновая сверхдержава. Такого мнения придерживается глава министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.

На территории Латвии придумываются, разрабатываются и производятся дроны, заявил Спрудс.

Латвия — дроновая сверхдержава. Такого мнения придерживается глава министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — заявил Спрудс. Сделал он это в соцсети X.

По словам министра, в Латвии формируется полноценная экосистема дронов — от зарождения идеи и разработки до производства, тестирования летательных аппаратов. Помимо этого, на территории страны проводится обучение операторов БПЛА.

Заявление министра обороны Латвии прозвучало на фоне планов Еврокомиссии расширить «стену дронов» на европейские регионы. Ранее Еврокомиссия предлагала создать систему мониторинга восточного фланга Евросоюза для защиты от возможных угроз со стороны России и Беларуси, и проект был поддержан, в том числе, странами Балтии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше