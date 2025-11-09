Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Возгорание на коммунальном объекте в Воронеже произошло из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, пожар потушен, сообщает губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью дежурными средствами РЭБ в небе над Воронежем было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на короткий период была приостановлена подача электроэнергии на некоторые территории города, сейчас потребители получают ее в штатном режиме.

«Также на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления», — добавил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше