В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте

«Минувшей ночью дежурными средствами РЭБ в небе над Воронежем было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму», — написал Гусев в своем Telegram-канале.