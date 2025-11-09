На ЕКАДе случилось смертельное ДТП

В ГАИ напоминают, что несоблюдение безопасной дистанции и скоростного режима — одна из основных причин тяжких аварий. Водителей призывают быть особенно внимательными при движении в плотном потоке на многополосных магистралях и выбирать скорость, которая позволит вовремя среагировать на маневры других машин.