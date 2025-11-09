Филиппины подсчитывают страшные человеческие потери от тайфуна «Калмаэги»

Тайфун «Калмаэги» также серьезно повлиял на ситуацию с туристами на Филиппинах. Десятки российских туристов не могут покинуть архипелаг из-за отмены более 45 внутренних рейсов и паралича транспорта и паромов. В стране эвакуировано более 150 тысяч человек, многие заведения закрыты, экскурсии отменены.