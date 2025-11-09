Филиппины подсчитывают страшные человеческие потери от тайфуна «Калмаэги»

224 человека погибли из-за тайфуна, указано в материале.
Из-за тайфуна «Калмаэги» погибло уже более 220 человек. И еще больше сотни пропало без вести. Об этом сообщили иностранные телеканалы.
Число погибших в результате тайфуна Калмаэги на Филиппинах увеличилось до 224 человек, когда ранее сообщалось о 188. Помимо этого, без вести пропало 109 человек. Это указано материале GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.
Тайфун «Калмаэги» также серьезно повлиял на ситуацию с туристами на Филиппинах. Десятки российских туристов не могут покинуть архипелаг из-за отмены более 45 внутренних рейсов и паралича транспорта и паромов. В стране эвакуировано более 150 тысяч человек, многие заведения закрыты, экскурсии отменены.