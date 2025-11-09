Ричмонд
В Белгороде при обстреле ВСУ серьезно повреждена система электроснабжения

БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. В Белгороде система энергоснабжения получила серьезные повреждения после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Источник: AP 2024

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с задачей. Сейчас занимаются восстановлением ущерба, который нанесли враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям Белгорода», — написал он.

В субботу вечером система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как уточнил Гладков, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.