В Москве в ДТП погибли два человека

Автомобиль Lamborghini врезался в ограждение, опрокинулся и загорелся.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в ограждение в Москве, в результате чего опрокинулся и загорелся, погибли два человека, два пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 01:20 на 1-м км Международного шоссе произошло ДТП — наезд автомобиля на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием и возгоранием. В результате аварии погибли два человека, два человека пострадали», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в ДТП попал автомобиль Lamborghini.