В Москве в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в ограждение в Москве, в результате чего опрокинулся и загорелся, погибли два человека, два пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«По предварительным данным, сегодня примерно в 01:20 на 1-м км Международного шоссе произошло ДТП — наезд автомобиля на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием и возгоранием. В результате аварии погибли два человека, два человека пострадали», — сказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в ДТП попал автомобиль Lamborghini.