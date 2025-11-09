Гусев: в Воронеже частично отключали свет из-за возгорания после атаки БПЛА

Минувшей ночью над Воронежем дежурные средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, никто не пострадал. На одном из объектов коммунальной инфраструктуры произошло возгорание, которое было быстро потушено. В результате в некоторых домах могли наблюдаться перепады температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя будет восстановлена до нормы.
Также по технологическим причинам на короткий срок было приостановлено электроснабжение некоторых районов города. В настоящее время подача электроэнергии осуществляется в обычном режиме, добавил Гусев.
