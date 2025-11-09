Ричмонд
Водитель Lada Granta погиб в ДТП на ЕКАД

На ЕКАД водитель Lada Granta погиб, совершая обгон на скользкой дороге.

Источник: Комсомольская правда

На ЕКАД насмерть разбился водитель Lada Granta. ДТП произошло на 22 километре ЕКАД в районе Березовского.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель Lada Granta попытался совершить обгон на скользкой дороге, но не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Livan.

— Водитель Lada Granta погиб на месте. Двое пассажиров автомобиля отказались от госпитализации. Водитель Livan был доставлен в медицинское учреждение с переломом ноги, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Проводится расследование.