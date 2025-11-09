Гладков сообщил о серьезных последствиях ночного удара ВСУ по Белгороду

В Белгородской области в результате атак ВСУ зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Наши энергетики, как и всегда, героически работают над решением поставленной задачи», — заявил Гладков.
Он также уточнил, что настоящий момент ведутся восстановительные работы после ущерба, нанесенного противником.
«Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты», — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища во время ремонта.