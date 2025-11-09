Ричмонд
В Москве в ДТП с Lamborghini Urus погибли два человека

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием Lamborghini Urus, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Shot.

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием Lamborghini Urus, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Shot.

Авария случилась около 1:30 ночи в районе Молжаниново на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего иномарка стоимостью более 30 миллионов рублей врезалась в столб, перевернулась и загорелась.

Пострадали два человека: один с открытым переломом ноги, второй — с множественными переломами, его госпитализировали в Боткинскую больницу. Причины и обстоятельства ДТП продолжают выясняться.

Позже стало известно, что за последние три месяца на Lamborghini Urus накопилось 586 штрафов на сумму 1,1 миллиона рублей, почти все — за превышение скорости. Большинство штрафов переданы в ФССП, передает Telegram-канал.

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате аварии, произошедшей в Новосибирской области. Трагедия случилась на автодороге Р-255 «Сибирь» около 4:30.