Стармер приблизился к отставке с поста премьера Британии, погибли двое

Стармера винят в экономических неудачах.
Более половины населения Великобритании выступает за то, чтобы действующий премьер-министр Кир Стармер и канцлер казначейства Рейчел Ривз покинули свои посты. Об этом сообщает агентство маркетинговых исследований Opinium.
«Более половины жителей Британии считают, что премьер-министр Кир Стармер (56%) и канцлер Рейчел Ривз (57%) должны уйти в отставку», — говорится в аккаунте агентства в соцсети Х. Как сообщается, основной причиной столь массового недовольства, по сведениям социологов, стала экономическая политика лейбористов.
Сообщается, что 58% британцев считают ее несправедливой, а подавляющее большинство опрошенных не верят в способность правительства сбалансировать бюджет. Кроме того, отмечается, что 77% граждан уверены в неизбежном нарушении предвыборного обещания Стармера не повышать налоги.
На этом фоне, по имеющейся информации, наибольшей популярностью среди избирателей сейчас пользуется партия Reform UK под руководством Найджела Фараджа. Уточняется, что за нее готовы проголосовать 33% респондентов, в то время как рейтинги традиционных лейбористов и консерваторов составляют лишь 20% и 17% соответственно.