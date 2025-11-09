Reuters: тайфун «Фунг-Вонг» стал причиной эвакуации сотни тысяч жителей Филиппин

Экстренные службы Филиппин эвакуировали сто тысяч жителей страны из-за приближающегося тайфуна «Фунг-Вонг», сообщает агентство Reuters.
Тайфун, как предполагается, достигнет Филиппин 9 ноября, скорость ветра будет превышать 50 метров в секунду.
Власти страны отменили сотни авиарейсов из-за погодных условий.
7 ноября посольство России рекомендовало россиянам, посещающим Филлиппины, по возможности не покидать помещения, а также следить за информацией властей.
