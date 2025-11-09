Враг Орбана пообещал кардинальные меры после прихода к власти в Венгрии

«Петер Мадьяр, чья молодая партия “Тиса” уверенно лидирует в опросах общественного мнения перед апрельскими парламентскими выборами, что если он станет премьер-министром, его правительство выполнит международные обязательства Венгрии, в том числе по вступлению в еврозону», — указано в материале газеты Financial Times. Она приводит слова депутата.