На Дону в Ростовской области столкнулись два теплохода

Ранее транспортная прокуратура провела проверку судов в Санкт-Петербурге и обнаружила ряд нарушений. На теплоходе «Соммерс» отсутствовали бортовой журнал и датчики дыма, а в машинном отделении зафиксировали протечки. Кроме того, капитан не смог предъявить диплом и документы о прохождении медосмотра. В то же время судно «Айвазовский» проверку прошло без замечаний и оказалось полностью укомплектованным.