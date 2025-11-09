На Дону в Ростовской области столкнулись два теплохода

«9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов “Клавдия” и “Опал”. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в акватории Дона, причины столкновения выясняются. Ведомство отметило, что проверку проводит Волго-Донская транспортная прокуратура, которая изучает, были ли нарушены правила безопасности судоходства. По итогам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Ранее транспортная прокуратура провела проверку судов в Санкт-Петербурге и обнаружила ряд нарушений. На теплоходе «Соммерс» отсутствовали бортовой журнал и датчики дыма, а в машинном отделении зафиксировали протечки. Кроме того, капитан не смог предъявить диплом и документы о прохождении медосмотра. В то же время судно «Айвазовский» проверку прошло без замечаний и оказалось полностью укомплектованным.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.