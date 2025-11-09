В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом

В отношении Ли Бинсэня возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере. Экспертизой было установлено, что 15 слитков изготовлены в том числе из сплава 5598,54 грамма золота и 1104,36 грамма серебра, стоимость по состоянию на момент совершения преступления химически чистого золота составила 47 283 710 рублей, серебра — 103 235 рублей, следует из материалов.