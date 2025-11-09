Власти рассказали, как геологу удалось выжить под лавиной на Камчатке

8 ноября на Камчатке в районе Агинского месторождения сошла лавина, под снежными массами оказались несколько работников. В ходе поисковых работ было извлечено тело 39-летнего машиниста подрядной организации, еще одного геолога обнаружили живым. Сейчас пострадавшего эвакуируют из района происшествия.