Власти рассказали, как геологу удалось выжить под лавиной на Камчатке

Заваленный лавиной геолог смог выжить благодаря воздушному карману. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.
«Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация», — заявил Лебедев. Его слова приводит ТАСС.
8 ноября на Камчатке в районе Агинского месторождения сошла лавина, под снежными массами оказались несколько работников. В ходе поисковых работ было извлечено тело 39-летнего машиниста подрядной организации, еще одного геолога обнаружили живым. Сейчас пострадавшего эвакуируют из района происшествия.