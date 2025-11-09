Ричмонд
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти рассказали, как геологу удалось выжить под лавиной на Камчатке

Заваленный лавиной геолог смог выжить благодаря воздушному карману. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

То, что геолог смог выжить благодаря воздушному карману — невероятная ситуация, заявил Лебедев.

Заваленный лавиной геолог смог выжить благодаря воздушному карману. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация», — заявил Лебедев. Его слова приводит ТАСС.

8 ноября на Камчатке в районе Агинского месторождения сошла лавина, под снежными массами оказались несколько работников. В ходе поисковых работ было извлечено тело 39-летнего машиниста подрядной организации, еще одного геолога обнаружили живым. Сейчас пострадавшего эвакуируют из района происшествия.