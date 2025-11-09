В Чикаго неизвестный обстрелял сотрудников иммиграционной полиции

Неизвестный мужчина в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) обстрелял сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщило министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов.
Нападение силовиков было совершено, когда они проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Мужчина открыл огонь по сотрудникам ICE из чёрного джипа и после скрылся.
Кроме того, в министерстве добавили, что несколько человек бросали кирпичи и банки с краской в автомобили иммиграционной и таможенной полиции. Двоих нарушителей арестовали. Данные о пострадавших не поступали.
Напомним, в начале сентября в американском городе Нью-Йорке мужчина напал с ножом на правоохранителя в полицейском участке. Он ранил пострадавшего в лицо. Нападавший был ликвидирован.