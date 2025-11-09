Соленья с рынка отправили пятерых москвичей в реанимацию

Пять человек попали в реанимацию с тяжелым отравлением ботулизмом в Новой Москве после ужина с домашними соленьями. По информации Telegram-канала Mash, семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки.
После употребления продуктов у всех, кроме трехлетнего ребенка, которого не кормили соленьями, проявились тяжелые симптомы: тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. В настоящее время все пятеро пострадавших подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как тяжелое. Издание отмечает, что число отравившихся может вырасти.
Ботулизм — это редкое, но смертельно опасное заболевание. Его вызывает токсин, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Этот яд — один из самых сильных в природе. Бактерия живёт в почве и активно размножается в бескислородной среде, например, в герметично закрытых банках с консервацией. Опасность в том, что зараженные продукты часто не меняют ни вкуса, ни цвета, ни запаха, а крышка банки может не быть вздутой.
Токсин поражает нервную систему, вызывая паралич мышц, что без срочной медицинской помощи и введения специальной сыворотки приводит к остановке дыхания и смерти. Чтобы избежать заражения, врачи настоятельно не рекомендуют покупать домашние консервы с рук.
Летом 2024 года в России произошла крупная вспышка ботулизма, связанная с салатами из службы доставки: тогда в 11 регионах страны пострадали 417 человек, двое из них скончались. Об этом сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.