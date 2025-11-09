Соленья с рынка отправили пятерых москвичей в реанимацию

Ботулизм — это редкое, но смертельно опасное заболевание. Его вызывает токсин, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Этот яд — один из самых сильных в природе. Бактерия живёт в почве и активно размножается в бескислородной среде, например, в герметично закрытых банках с консервацией. Опасность в том, что зараженные продукты часто не меняют ни вкуса, ни цвета, ни запаха, а крышка банки может не быть вздутой.