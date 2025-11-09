Ричмонд
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменец после распития коньяка и пива решил сесть за руль и поехать к сестре

В Голышмановском округе (Тюменская область) в поле зрения сотрудников ДПС попал водитель на отечественной легковушке. При проверке оказалось, что мужчина пьян — он поделился, что пил пиво и коньяк, а потом решил отправиться в гости к сестре.

Автомобиль нарушителя конфискован.

В Голышмановском округе (Тюменская область) в поле зрения сотрудников ДПС попал водитель на отечественной легковушке. При проверке оказалось, что мужчина пьян — он поделился, что пил пиво и коньяк, а потом решил отправиться в гости к сестре.

«В Голышмановском округе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21110, за рулем которого находился 42-летний пьяный водитель. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что употреблял пиво и коньяк, а затем отправился в гости к сестре», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Автомобиль нарушителя задержан. На любителя пьяной езды составлен административный протокол.