Тюменец после распития коньяка и пива решил сесть за руль и поехать к сестре

Автомобиль нарушителя конфискован.
В Голышмановском округе (Тюменская область) в поле зрения сотрудников ДПС попал водитель на отечественной легковушке. При проверке оказалось, что мужчина пьян — он поделился, что пил пиво и коньяк, а потом решил отправиться в гости к сестре.
«В Голышмановском округе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21110, за рулем которого находился 42-летний пьяный водитель. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что употреблял пиво и коньяк, а затем отправился в гости к сестре», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Автомобиль нарушителя задержан. На любителя пьяной езды составлен административный протокол.