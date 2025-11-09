Челябинка украла более 500 тысяч рублей из нацпроекта «Демография»

«Оперативники УЭБиПК ГУ МВД установили, что 25-летняя жительница Челябинской области, в составе группы лиц по предварительному сговору, использовала фиктивное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Она предоставила недостоверные сведения с целью улучшения жилищных условий, что дало возможность незаконно получить социальные выплаты и пособия в рамках нацпроекта “Демография”», — сообщили в ведомстве.