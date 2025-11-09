Челябинка украла более 500 тысяч рублей из нацпроекта «Демография»

Челябинские оперативники УЭБиПК раскрыли факты хищения бюджетных средств.
В Челябинской области оперативники раскрыли факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Сумма украденных средств составила более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Оперативники УЭБиПК ГУ МВД установили, что 25-летняя жительница Челябинской области, в составе группы лиц по предварительному сговору, использовала фиктивное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Она предоставила недостоверные сведения с целью улучшения жилищных условий, что дало возможность незаконно получить социальные выплаты и пособия в рамках нацпроекта “Демография”», — сообщили в ведомстве.
Сумма похищенных бюджетных средств превысила 520 тысяч рублей. Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Правонарушение квалифицировано по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).