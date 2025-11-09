Купленные соленья отправили пятерых москвичей в реанимацию

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли консервированные овощи, купленные с рук. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжёлое — у них наблюдаются характерные для ботулизма симптомы: дыхательная недостаточность, тошнота и рвота.
Врачи не исключают роста числа пострадавших, поскольку продукция могла быть реализована и другим покупателям.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве зафиксировали случай пищевого отравления после употребления продукции ресторана быстрого питания Rostic’s. После отравления в кафе у Киевского вокзала посетитель пожаловался в Роспотребнадзор.
