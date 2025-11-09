Купленные соленья отправили пятерых москвичей в реанимацию

В районе Коммунарки произошло массовое отравление домашними солениями, приобретёнными у частного продавца. Пять взрослых членов одной семьи были экстренно доставлены в реанимацию с симптомами тяжёлой интоксикации и подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает Mash.