Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на ЕКАД

Смертельная дорожная авария случилась утром 9 ноября на 22-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По данным ГИБДД, в районе Березовского водитель LADA Granta при совершении обгона на скользкой дороге не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем LIVAN.