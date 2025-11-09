Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на ЕКАД

Смертельная дорожная авария случилась утром 9 ноября на 22-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По данным ГИБДД, в районе Березовского водитель LADA Granta при совершении обгона на скользкой дороге не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем LIVAN.
В результате лобового ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте.
"Двое пассажиров автомобиля отказались от госпитализации после осмотра медиками скорой помощи. Водитель автомобиля LIVAN доставлен в медицинское учреждение с переломом ноги.
На месте аварии работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.