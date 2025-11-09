112: Поиски пропавшей без вести Ирины Киселевой продолжаются в Анталье

Из отеля в Анталье 31 октября пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Киселева. Уже 3 ноября ее 12-летний сын, вместе с которым она отправилась в Турцию, улетел обратно в Санкт-Петербург без нее.