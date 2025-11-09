В Ташкентской области задержана преступная группа, обманувшая более 600 человек и присвоившая почти 1 миллиард сумов

По данным оперативников, главарь группы — 20-летний житель Ахангаранского района, действовал вместе с тремя сообщниками. Мошенники создали страницы под названием limitlash xizmati в популярных мессенджерах, где предлагали обналичивание кредитных лимитов, выделенных микрофинансовыми организациями.
Кредитный лимит — это максимальная сумма денег, которую банк или микрофинансовая организация готова предоставить человеку в долг, например, на кредитной карте. Эти средства обычно предназначены для безналичных расчетов: покупки в магазинах, онлайн-оплаты услуг и товаров.
В некоторых случаях люди хотят получить именно наличные деньги, чтобы использовать их там, где не принимают карты или безналичный расчет. Однако банки, как правило, устанавливают жёсткие ограничения и высокие комиссии на снятие наличных с кредитных карт. Поэтому некоторые ищут обходные пути, обращаясь к посредникам, которые обещают обналичить кредитный лимит за меньшую плату или без комиссий. На практике подобные «услуги» часто оказываются мошенническими.
Попытка обналичить кредитный лимит с помощью сторонних лиц почти всегда связана с высокими рисками. В описанном случае мошенники, получив доступ к денежным средствам граждан, попросту присваивали их себе, не предоставляя обещанных наличных. Подобные схемы приводят к финансовым потерям для пострадавших, а также могут закончиться уголовной ответственностью для самих «клиентов», если они становятся соучастниками мошенничества.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «a» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас принимаются меры по возмещению материального ущерба гражданам и проводится предварительное следствие.