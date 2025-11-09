В Ташкентской области задержана преступная группа, обманувшая более 600 человек и присвоившая почти 1 миллиард сумов

В некоторых случаях люди хотят получить именно наличные деньги, чтобы использовать их там, где не принимают карты или безналичный расчет. Однако банки, как правило, устанавливают жёсткие ограничения и высокие комиссии на снятие наличных с кредитных карт. Поэтому некоторые ищут обходные пути, обращаясь к посредникам, которые обещают обналичить кредитный лимит за меньшую плату или без комиссий. На практике подобные «услуги» часто оказываются мошенническими.