При падении медицинского вертолета в США погиб один человек

В округе Уилсон штата Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба медцентра Университета Вандербильта (VUMC).
«Медцентр Университета Вандербильта сообщает о крушении вертолета Vanderbilt LifeFlight в округе Уилсон, штат Теннесси. На борту находились три члена экипажа: один погиб, двое других получили критические травмы», — говорится в заявлении VUMC.
В медцентре уточнили, что на борту вертолета не было пациентов. Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице Университета Вандербильта.
