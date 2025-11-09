Ричмонд
При падении медицинского вертолета в США погиб один человек

Двоих членов экипажа госпитализировали в критическом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В округе Уилсон штата Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба медцентра Университета Вандербильта (VUMC).

«Медцентр Университета Вандербильта сообщает о крушении вертолета Vanderbilt LifeFlight в округе Уилсон, штат Теннесси. На борту находились три члена экипажа: один погиб, двое других получили критические травмы», — говорится в заявлении VUMC.

В медцентре уточнили, что на борту вертолета не было пациентов. Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице Университета Вандербильта.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане погибли замглавы Кизлярского электромеханического завода и три ведущих специалиста предприятия.