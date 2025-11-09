Некоторые страны ЕС приостановили выдачу туристических виз

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. Это следует из заявления ЕК. Ограничения в визовой политике между Россией и ЕС начали вводиться еще в сентябре 2022 года. Тогда Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС погубит себя решением об ограничении выдачи виз россиянам. С учетом колоссальных расходов на мигрантов и поддержку Украины это «доведение Европы до самоубийства» — отметила Захарова.