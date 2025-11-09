Стало известно, что в аварии с Lamborghini в Москве погиб известный криптобизнесмен

Известный криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в аварии на Международном шоссе в Москве. Lamborghini Urus, за рулем которой он находился, ночью врезалась в столб и загорелась. Об этом сообщает «112».
В автомобиле находились четыре человека, двое из которых погибли на месте. Еще двоих — Кирилла М. и Никиту Т. — доставили в больницу с переломами и другими травмами.
Стоимость машины оценивалась в 35 миллионов рублей. Ранее Долгих уже попадал в новости — он фигурировал в драке и перестрелке на Патриарших прудах, передает Telegram-канал.
О происшествии стало известно утром 9 ноября: авария случилась около 1:30 ночи в районе Молжаниново на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего иномарка стоимостью более 30 миллионов рублей врезалась в столб, перевернулась и загорелась.
