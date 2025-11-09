Стало известно, что в аварии с Lamborghini в Москве погиб известный криптобизнесмен

О происшествии стало известно утром 9 ноября: авария случилась около 1:30 ночи в районе Молжаниново на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего иномарка стоимостью более 30 миллионов рублей врезалась в столб, перевернулась и загорелась.