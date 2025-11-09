Криптобизнесмен Долгих разбился насмерть на Lamborghini в Москве

Авария произошла в Москве.
Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в ДТП на Международном шоссе в Москве. Авария произошла с его автомобилем Lamborghini, который врезался в отбойник и перевернулся.
«Алексей Долгих погиб в аварии на Международном шоссе в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что один из пассажиров его автомобиля также скончался на месте, а еще двое человек были госпитализированы с переломами.
По данным следствия, водитель автомобиля Lamborghini Urus не справился с управлением при съезде на Ленинградское шоссе, в результате чего автомобиль врезался в отбойник, перевернулся и загорелся. Уточняется, что один из выживших получил открытый перелом ноги, а другой — множественные травмы.
Как отмечается, столичная прокуратура взяла происшествие на особый контроль. Также упоминается, что этот автомобиль ранее фигурировал в инциденте со стрельбой у ресторана «Аист» в 2024 году.