ВСУ перебросили нацистов в Сумскую область: карта СВО на Украине на 9 ноября

Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, в результате освобождения Успеновки в Запорожской области российскими военнослужащими ВСУ лишились возможности использовать городскую застройку в качестве укрытия и прикрываться мирными жителями. Эксперт подчеркнул, что за Успеновкой практически нет населенных пунктов. Также Марочко отметил, что освобождение Успеновки было ожидаемым событием, так как российские войска на протяжении длительного времени оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта протяженностью около 30 километров.