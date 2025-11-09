Одним из погибших в страшном ДТП с Lamborghini оказался криптобизнесмен Долгих

Интересный штрих к портрету погибшего: Долгих, похоже, не слишком заботился о правилах дорожного движения. Автомобиль, приобретенный в августе 2024 года, успел «заработать» более 500 штрафов на сумму, превышающую миллион рублей. Более того, этот самый Urus уже маячил в криминальных сводках — его связывали с инцидентом и перестрелкой на Патриарших прудах в сентябре прошлого года.