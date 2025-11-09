Депутат Климов: Лидер банды подростков в Краснодаре раздает автографы

В Краснодаре продолжается расследование деятельности группы подростков, предположительно возглавляемой 16-летней девушкой. Участники этой группировки подозреваются в совершении ряда нападений на детей и взрослых.
По информации от родителей пострадавших, в результате одного из инцидентов у школьницы был диагностирован перелом носа, выбиты два передних зуба и получены множественные гематомы. Депутат городской думы Сергей Климов подтвердил, что ситуация взята на контроль, а в полицию направлены соответствующие обращения.
Известно также, что следственные органы Краснодара возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Расследование инициировано по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. В рамках расследования будет проведена комплексная проверка действий, а также возможного бездействия должностных лиц, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данная мера направлена на установление всех обстоятельств произошедшего.
После широкого освещения ситуации в СМИ отец предполагаемой участницы событий доставил ее в отдел полиции поселка Калинино для дачи показаний. В отношении самого мужчины был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
Однако, как сообщил депутат Климов в своем телеграм-канале (18+), история получила неожиданное развитие. По данным из родительских чатов, несовершеннолетняя, получившая в их среде прозвище «Зубная фея», снова появилась в районе и продолжает собирать вокруг себя толпы подростков, раздавая автографы. По словам очевидцев, она открыто угрожает местью тем, кто на нее писал заявления.
Депутат взял ситуацию на личный контроль и планирует личную беседу с отцом несовершеннолетней для выяснения его позиции по этому вопросу.
Горожане активно высказываются под постом депутаты о сложившейся ситуации.
«Пока совершеннолетие не стукнет — ничего им не будет» (Здесь и далее орфография авторов комментариев преимущественно сохранена — прим. ИА KrasnodarMedia).
«Видимо, девушка ищет внимания со стороны окружающих, так как нет поддержки родителей. Детско-родительские отношения нарушены. Про маму нигде не видела информации. Возможно, оттуда вся цепочка пошла с ее поведением. Не в оправдание, но тут должно быть последнее слово за отцом, чтобы он остановил ее выходки».
«Ну, ее задержали, она же несовершеннолетняя, “ребенок” — скорей всего мера пресечения была избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении под ответственность законного представителя — папы. Но надлежащее поведение он не обеспечивает. Ребенок продолжает кошмарить район. Тут походу надо менять меру пресечения на арест».