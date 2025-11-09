Китаец пытался вывезти из России 15 слитков с золотом

Гражданин Китая Ли Бинсэнь был задержан на границе еще в июле. Он признался, что согласился перевезти слитки для незнакомого соотечественника за вознаграждение в 2 тысячи юаней, что составляет около 23 тысяч рублей. В ходе досмотра таможенники обнаружили тайник с драгметаллом.