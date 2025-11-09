Ричмонд
Китаец пытался вывезти из России 15 слитков с золотом

Суд в Забайкальском крае постановил конфисковать в доход государства 15 слитков золота стоимостью почти 50 миллионов рублей.

Суд в Забайкальском крае постановил конфисковать в доход государства 15 слитков золота стоимостью почти 50 миллионов рублей. Драгоценный металл пытался вывезти в Китай водитель туристического автобуса, спрятав его в тайнике, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Гражданин Китая Ли Бинсэнь был задержан на границе еще в июле. Он признался, что согласился перевезти слитки для незнакомого соотечественника за вознаграждение в 2 тысячи юаней, что составляет около 23 тысяч рублей. В ходе досмотра таможенники обнаружили тайник с драгметаллом.

Изначально водителя приговорили лишь к штрафу в 850 тысяч рублей, а само золото должны были хранить как вещдок. Однако прокуратура обжаловала это решение, настояв на конфискации. В итоге Забайкальский краевой суд изменил приговор, обратив слитки, содержащие 5,5 кг чистого золота, в доход государства.