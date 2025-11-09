Ричмонд
В Тюмени у иномарки отказали тормоза, сбит 10-летний ребенок. Фото

В Тюмени днем 8 ноября автомобиль Honda сбил 10-летнего ребенка на улице Республики. Как поделился водитель с сотрудниками ГИБДД, у его авто отказали тормоза, и он вылетел на газон.

Информацию о неисправных тормозах проверяют сотрудники ГИБДД.

Ребенок был сбит на газоне и получил травму ноги.

«10-летний школьник сбит вчера днем автомобилем Honda на газоне на улице Республики, 241 в Тюмени. Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции 50- летний водитель, у автомобиля отказали тормоза, он не справился с управлением, машина выехала на газон и наехала на мальчика», — сообщается в telegram-канале регионального Управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что проверяют информацию с неисправными тормозами. Мальчик получил травму ноги. Как оказалось, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, а после ДТП он переставил автомобиль на парковку.