В Тюмени у иномарки отказали тормоза, сбит 10-летний ребенок. Фото

«10-летний школьник сбит вчера днем автомобилем Honda на газоне на улице Республики, 241 в Тюмени. Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции 50- летний водитель, у автомобиля отказали тормоза, он не справился с управлением, машина выехала на газон и наехала на мальчика», — сообщается в telegram-канале регионального Управления Госавтоинспекции.