На Филиппинах бушует новый супертайфун «Фунг-Вонг», эвакуировано более 100 тысяч человек

Между тем число погибших из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 224 человек, ещё 109 считаются пропавшими без вести. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на острове Себу, где наводнения, вызванные проливными дождями, унесли 158 жизней. Всего по стране пострадали 526 человек, а сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.