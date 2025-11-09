Ричмонд
На плотине ГЭС в Иркутске столкнулись три автомобиля

От удара отечественную легковушку вынесло на «встречку».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На плотине ГЭС в Иркутске столкнулись три автомобиля: BMW, Toyota Corolla и Lada Samara. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, из-за превышения скорости водителем «BMW», который ехал по плотине от улицы Старокузьмихинской, столкнулся с «ВАЗ-21140». Водитель не смог вовремя затормозить.

— От удара отечественную легковушку вынесло на «встречку», где он задел «Toyota Corolla», — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Все участники аварии были трезвы, у них были водительские права. Мужчину, который был за рулем «Lada Samara» доставили в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль «Chevrolet Van» 1992-го года выпуска продают в областном центре за 1,3 миллиона рублей.