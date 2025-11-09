На плотине ГЭС в Иркутске столкнулись три автомобиля: BMW, Toyota Corolla и Lada Samara. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, из-за превышения скорости водителем «BMW», который ехал по плотине от улицы Старокузьмихинской, столкнулся с «ВАЗ-21140». Водитель не смог вовремя затормозить.