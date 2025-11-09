Прокуратура опубликовала первые фото с места смертельного ДТП с Lamborghini в Москве

Напомним, что стоимость Lamborghini, попавшего в ДТП в Москве сегодня, оценивается в более чем 30 миллионов рублей. Примечательно, что за последние три месяца на этот автомобиль было наложено 586 штрафов на сумму свыше миллиона рублей, причём почти все они выписаны за превышение установленной скорости. Одним из погибших оказался криптобизнесмен Алексей Долгих.