В Волгограде иномарка сбила женщину на «зебре»

По предварительной информации, около 18−45 женщина за рулем кроссовера «Хендэ Полисад» двигалась по бульвару. Напротив дома № 25 она сбила пешехода. Важная деталь происшествия заключается в том, что пострадавшая пересекала проезжую часть по всем правилам. Она шла по регулируемому пешеходному переходу и для нее горел разрешающий зеленый сигнал светофора.