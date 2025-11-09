В Волгограде иномарка сбила женщину на «зебре»

Вечером 8 ноября в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожное происшествие с участием пешехода. События разворачивались в оживленном месте на Бульваре 30-летия Победы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации, около 18−45 женщина за рулем кроссовера «Хендэ Полисад» двигалась по бульвару. Напротив дома № 25 она сбила пешехода. Важная деталь происшествия заключается в том, что пострадавшая пересекала проезжую часть по всем правилам. Она шла по регулируемому пешеходному переходу и для нее горел разрешающий зеленый сигнал светофора.
В результате наезда женщина получила травмы. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшую в больницу для оказания необходимой помощи.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и точные причины случившегося.