ТАСС: в Москве в ДТП погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

ДТП на 1-м км Международного шоссе произошло в ночь на 9 ноября. Автомобиль Lamborghini врезался в дорожное ограждение, затем опрокинулся и загорелся. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, в результате аварии погибли два человека, два человека пострадали. Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. «Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.