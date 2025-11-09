Ричмонд
ТАСС: в Москве в ДТП погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в результате аварии на Международном шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП, в котором автомобиль Lamborghini врезался в столб и загорелся на Международном шоссе, погиб криптобизнесмен Алексей Долгих», — сказал собеседник агентства.

ДТП на 1-м км Международного шоссе произошло в ночь на 9 ноября. Автомобиль Lamborghini врезался в дорожное ограждение, затем опрокинулся и загорелся. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, в результате аварии погибли два человека, два человека пострадали. Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. «Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.