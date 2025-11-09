Полиция раскрыла убийство девятилетней давности с помощью ДНК в Казахстане

Убийство произошло в доме 80-летней женщины. Преступник проник в него, избил и надругался над пенсионеркой, а затем ушел с места преступления, пытаясь скрыть следы. Криминалистам удалось найти в доме небольшие биологические следы, из которых выделили ДНК. Однако в течение девяти лет преступник оставался безнаказанным.
«Благодаря новейшим технологиям молекулярно-генетической лаборатории МВД и базе ДНК удалось установить совпадение. Так была установлена личность 65-летнего подозреваемого. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Он дал признательные показания. Министерство продолжает работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет», — сообщил начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев.
В МВД отметили, что современные технологии позволяют точнее устанавливать преступников независимо от срока давности преступления.
