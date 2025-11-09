Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция раскрыла убийство девятилетней давности с помощью ДНК в Казахстане

В 2016 году в Астане неизвестный преступник убил пенсионерку, надругался над ней и скрылся с места происшествия. Спустя девять лет с помощью новых технологий молекулярно-генетической лаборатории МВД полиции удалось найти подозреваемого, сообщили в МВД.

Источник: Курсив

Убийство произошло в доме 80-летней женщины. Преступник проник в него, избил и надругался над пенсионеркой, а затем ушел с места преступления, пытаясь скрыть следы. Криминалистам удалось найти в доме небольшие биологические следы, из которых выделили ДНК. Однако в течение девяти лет преступник оставался безнаказанным.

«Благодаря новейшим технологиям молекулярно-генетической лаборатории МВД и базе ДНК удалось установить совпадение. Так была установлена личность 65-летнего подозреваемого. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Он дал признательные показания. Министерство продолжает работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет», — сообщил начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев.

В МВД отметили, что современные технологии позволяют точнее устанавливать преступников независимо от срока давности преступления.

Ранее двух подозреваемых в ограблении Лувра удалось идентифицировать с помощью ДНК.