Обнаружено тело: вечером в Уфе произошел смертельный пожар

В Демском районе Уфы на улице Гилева произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погиб 65-летний хозяин дома.
По предварительной информации, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. В ходе тушения пожарные обнаружили тело владельца дома. Огонь повредил основное здание и пристройку по всей площади.
Расследованием причин пожара занимается дознаватель МЧС России. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
