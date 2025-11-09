Полиция назвала самые криминальные округа Омска

В 2025 году Центральный и Советский округа Омска стали самыми криминогенными районами города. В этих округах зарегистрировано более пяти тысяч преступлений, при этом Центральный округ занимает лидирующую позицию с 2942 правонарушениями, в то время как в Советском округе зафиксировано 2429 случаев.