Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция назвала самые криминальные округа Омска

По статистике, 73% преступлений совершают мужчины.

Источник: Om1 Омск

В 2025 году Центральный и Советский округа Омска стали самыми криминогенными районами города. В этих округах зарегистрировано более пяти тысяч преступлений, при этом Центральный округ занимает лидирующую позицию с 2942 правонарушениями, в то время как в Советском округе зафиксировано 2429 случаев.

По информации регионального управления МВД, наиболее часто встречающимися преступлениями являются мошенничество, незаконный оборот наркотиков и кражи. Наибольшее количество правонарушений происходит в весенне-летний период — сообщили в полиции изданию NGS55.

Согласно статистике омской полиции, 73% преступлений совершают мужчины, 24% — женщины, а 3% составляют правонарушения, совершенные подростками.