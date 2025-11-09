Полиция назвала самые криминальные округа Омска

В 2025 году Центральный и Советский округа Омска стали самыми криминогенными районами города. В этих округах зарегистрировано более пяти тысяч преступлений, при этом Центральный округ занимает лидирующую позицию с 2942 правонарушениями, в то время как в Советском округе зафиксировано 2429 случаев.
По информации регионального управления МВД, наиболее часто встречающимися преступлениями являются мошенничество, незаконный оборот наркотиков и кражи. Наибольшее количество правонарушений происходит в весенне-летний период — сообщили в полиции изданию NGS55.
Согласно статистике омской полиции, 73% преступлений совершают мужчины, 24% — женщины, а 3% составляют правонарушения, совершенные подростками.