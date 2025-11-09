В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения семь раз выезжали по ложным вызовам и пять раз привлекались к взаимодействию с другими экстренными службами. Также спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, где оказывали необходимую помощь.