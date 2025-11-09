В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров

За прошедшие сутки, 8 ноября, подразделения государственной противопожарной службы выезжали на тушения девяти пожаров в Татарстане. По данным пресс-службы МЧС республики, пять из них произошли в жилом секторе. Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.
Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения семь раз выезжали по ложным вызовам и пять раз привлекались к взаимодействию с другими экстренными службами. Также спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, где оказывали необходимую помощь.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий зафиксировано не было.