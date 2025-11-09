В милиции объяснили белорусам, как фото из отпуска могут привести к краже денег с банковских карт

Отслеживание местоположения. Мошенники могут проследить, где находится человек в определенный момент времени, и использовать эти данные для своих преступлений. Кража денег. Если злоумышленники узнают, что человек находится в отпуске, аферисты могут попробовать взломать его аккаунты в соцсетях или украсть деньги с банковских карт. Ограбление квартир. При публикации фото с путешествий, вечеринок, человек, не осознавая того, сообщает, что его нет дома. А это может привлечь внимание квартирных воров.