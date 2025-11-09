Ричмонд
В милиции объяснили белорусам, как фото из отпуска могут привести к краже денег с банковских карт

В управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома рассказали, что геотеги, которые белорусы ставят к своим фото и публикациям из отпуска, могут привести к краже денег с банковских карт, ограблению квартир.

Источник: Смартпресс

Правоохранители пояснили нюансы.

Что такое геотег.

Геотег — это метка, которую ставят к фото либо публикациям, она включает данные о местоположении: где именно был сделан контент. Геотеги могут содержать координаты широты и долготы, название населенных пунктов и временную метку.

Мошенники могут воспользоваться этой функцией в своих целях.

Как именно злоумышленники используют геотеги — цели.

В милиции рассказали, для чего аферистам геотеги чужих публикаций с отпуска и не только:

Отслеживание местоположения. Мошенники могут проследить, где находится человек в определенный момент времени, и использовать эти данные для своих преступлений. Кража денег. Если злоумышленники узнают, что человек находится в отпуске, аферисты могут попробовать взломать его аккаунты в соцсетях или украсть деньги с банковских карт. Ограбление квартир. При публикации фото с путешествий, вечеринок, человек, не осознавая того, сообщает, что его нет дома. А это может привлечь внимание квартирных воров.

Совет от милиции.

В управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома призвали белорусов быть осторожными с публикацией данных о своем местонахождении. «Не рассказывайте о своих планах и поездках в соцсетях», — порекомендовали правоохранители.

Почему важно не возвращать чужие переводы «вручную».

Кстати, ранее Smartpress.by писал, что в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома пояснили, как следует поступить с денежным переводом, который неожиданно пришел на карту, и непонятно, чьи это средства. Как оказалось, деньги могут зачислять мошенники. Милиция дала список правил, что делать в такой ситуации.