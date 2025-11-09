Житель Башкирии купил поддельные права за 100 тысяч рублей

На улице Олимпийской для проверки документов остановили автомобиль «Форд Фокус». Молодой человек предъявил удостоверение в электронном виде.
При проверке по базы данных выяснилось, что оригинал документа принадлежит другому человек. 23-летний автолюбитель признался, что купил права через интернет за 100 тысяч рублей. По его словам, продавец заверил, что документ будет «чистым» и пройдет все проверки.
В отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
Ранее «Башинформ» писал о том, что водителя с поддельным удостоверением задержали в Туймазинском районе.