Житель Башкирии купил поддельные права за 100 тысяч рублей

В селе Кушнаренково инспекторы ДПС задержали 23-летнего водителя с поддельными правами.

Источник: Башинформ

На улице Олимпийской для проверки документов остановили автомобиль «Форд Фокус». Молодой человек предъявил удостоверение в электронном виде.

При проверке по базы данных выяснилось, что оригинал документа принадлежит другому человек. 23-летний автолюбитель признался, что купил права через интернет за 100 тысяч рублей. По его словам, продавец заверил, что документ будет «чистым» и пройдет все проверки.

В отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Ранее «Башинформ» писал о том, что водителя с поддельным удостоверением задержали в Туймазинском районе.